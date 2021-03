Benedizioni negate alle coppie gay, i preti austriaci: 'Siamo inorriditi, Dio non si nega a nessuno' (Di mercoledì 17 marzo 2021) La comunicazione del Vaticano sul divieto per i sacerdoti di benedire le coppie omosessuali ha sollevato indignazione in tutot il mondo e non solo, come si potrebbe immaginare, negli ambienti Lgbtqi+: ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) La comunicazione del Vaticano sul divieto per i sacerdoti di benedire leomosessuali ha sollevato indignazione in tutot il mondo e non solo, come si potrebbe immaginare, negli ambienti Lgbtqi+: ...

bianca_log : RT @drag_on_air: In Germania, don Tobias Schaefer scrive che non negherà la benedizione a nessuno, perché a nessuno si può negare Dio. Un g… - drag_on_air : In Germania, don Tobias Schaefer scrive che non negherà la benedizione a nessuno, perché a nessuno si può negare Di… - gvecchi : Verrebbe da dire: non cambia nulla, le benedizioni a coppie omosessuali erano negate anche prima. E invece proprio… - Shivita22230136 : @Pontifex_it negate pure la benedizioni a persone che l'unica cosa che vogliono è provare amore e dimostrarne altre… - gemini9500 : RT @luci69dc: Ho una mia personalissima opinione sulle benedizioni negate alle coppie gay. Avete capito. Amen -