Benedict Cumberbatch combatte i nazisti nel film 'The War Magician'

Abituato a interpretare il mago supereroe Doctor Strange nell'universo cinematografico Marvel, Benedict Cumberbatch ha ora deciso di vestire i panni di un diverso tipo di illusionista: sarà infatti il protagonista del film 'The War Magician', diretto da Colin Trevorrow e racconto di una storia vera dell'illusionista che ingannò i bombardieri tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Ultime Notizie dalla rete : Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch combatte i nazisti nel film 'The War Magician' Abituato a interpretare il mago supereroe Doctor Strange nell'universo cinematografico Marvel, Benedict Cumberbatch ha ora deciso di vestire i panni di un diverso tipo di illusionista: sarà infatti il protagonista del film 'The War Magician' , diretto da Colin Trevorrow e racconto di una storia ...

