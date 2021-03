Bebè in arrivo alla Juventus Women. Di chi sarà? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunicata attraverso il canale ufficiale Youtube della Juventus Football Club la notizia di un nuovo arrivo in casa Hurtig. In una intervista esclusiva l’attaccante Lina Hurtig rivela che sua moglie Lisa Lantz è in dolce attesa e presto nella loro casa arriverà un Bebè. La Hurtig ha rivelato che avevano iniziato a provare ad avere un bambino dallo scorso ottobre ed è successo tutto molto velocemente. “A novembre io ero qui in Italia e lei era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo dicendomi che era incinta.E’ stato strano perchè è successo tutto rapidamente.Non ce lo aspettavamo, eravamo felicissime”. Nella lunga intervista, registrata all’interno dell’abitazione di Hurtig e sua moglie e inframezzata di piccoli sipari di vita vissuta, Lina racconta la loro storia, il presente ed il futuro con il Bebè. “Ci siamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunicata attraverso il canale ufficiale Youtube dellaFootball Club la notizia di un nuovoin casa Hurtig. In una intervista esclusiva l’attaccante Lina Hurtig rivela che sua moglie Lisa Lantz è in dolce attesa e presto nella loro casa arriverà un. La Hurtig ha rivelato che avevano iniziato a provare ad avere un bambino dallo scorso ottobre ed è successo tutto molto velocemente. “A novembre io ero qui in Italia e lei era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo dicendomi che era incinta.E’ stato strano perchè è successo tutto rapidamente.Non ce lo aspettavamo, eravamo felicissime”. Nella lunga intervista, registrata all’interno dell’abitazione di Hurtig e sua moglie e inframezzata di piccoli sipari di vita vissuta, Lina racconta la loro storia, il presente ed il futuro con il. “Ci siamo ...

