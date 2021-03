Bayern Monaco-Lazio, Parolo: “I bavaresi un esempio, anche per il calcio italiano. Obiettivo? Rispondo così” (Di giovedì 18 marzo 2021) La Lazio abbandona la Champions dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco.A margine del match dell'"Allianz Arena", il centrocampista della compagine biancoceleste, Marco Parolo, autore del gol della Lazio nel ko per 2-1 contro i campioni in carica del Bayern Monaco, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di "Sky Sport", analizza la sconfitta di questa sera che condanna la squadra allenata dal tecnico Sim0ne Inzaghi all'eliminazione dalla Champions League. Di seguito le dichiarazioni del playmaker bianconceleste."Si può crescere ancora? Se c’è la convinzione di farlo da parte di tutti. Fa parte di un percorso di crescita nostro, abbiamo preso tanti complimenti e forse abbiamo perso di vista un po’ la realtà. Quest’anno ci siamo scontrati spesso con ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Laabbandona la Champions dopo la sconfitta per 2-1 contro il.A margine del match dell'"Allianz Arena", il centrocampista della compagine biancoceleste, Marco, autore del gol dellanel ko per 2-1 contro i campioni in carica del, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di "Sky Sport", analizza la sconfitta di questa sera che condanna la squadra allenata dal tecnico Sim0ne Inzaghi all'eliminazione dalla Champions League. Di seguito le dichiarazioni del playmaker bianconceleste."Si può crescere ancora? Se c’è la convinzione di farlo da parte di tutti. Fa parte di un percorso di crescita nostro, abbiamo preso tanti complimenti e forse abbiamo perso di vista un po’ la realtà. Quest’anno ci siamo scontrati spesso con ...

OfficialSSLazio : #UCL ?? Mister Inzaghi ha scelto l'undici per sfidare il Bayern Monaco! #CMonEagles ?? - SkySport : ?? BAYERN-LAZIO 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Lewandowski (33’) ? #ChoupoMoting (73’) ? #Parolo (82’) ? Champions L… - DiMarzio : #BayernLazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi rinuncia a #Immobile - Noibiancocelest : Bayern Monaco-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Sono soddisfatto della prova di stasera” - mnc_108 : RT @OfficialSSLazio: #UCL ?? Mister Inzaghi ha scelto l'undici per sfidare il Bayern Monaco! #CMonEagles ?? -