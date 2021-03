Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serve un miracolo all’Allianz Arena. Forte della larga vittoria dell’andata il Bayern Monaco pensa al turnover, Inzaghi deve “uscire a testa alta” Con il passaggio del turno in tasca il Bayern Monaco si appresta a fare un leggero turnover nel ritorno degli ottavi di finale contro la Lazio. Inzaghi in campo con tutti i big per evitare ulteriori brutte figure. QUI Bayern Monaco – Flick forte dell’1-4 dell’andata potrebbe far riposare qualche big in vista dei prossimi impegni. Neuer verso la panchina, così come Alaba non al meglio della condizione. In avanti, invece, spazio per tutte le bocche di fuoco: Muller, Gnabry e Sané alle spalle di Lewandowski. Kimmich e Goretzka sulla mediana. QUI Lazio – L’obiettivo e quello di uscire a testa alta, per ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serve un miracolo all’Allianz Arena. Forte della larga vittoria dell’andata ilpensa al turnover, Inzaghi deve “uscire a testa alta” Con il passaggio del turno in tasca ilsi appresta a fare un leggero turnover nel ritorno degli ottavi di finale contro la. Inzaghi in campo con tutti i big per evitare ulteriori brutte figure. QUI– Flick forte dell’1-4 dell’andata potrebbe far riposare qualche big in vista dei prossimi impegni. Neuer verso la panchina, così come Alaba non al meglio della condizione. In avanti, invece, spazio per tutte le bocche di fuoco: Muller, Gnabry e Sané alle spalle di Lewandowski. Kimmich e Goretzka sulla mediana. QUI– L’obiettivo e quello di uscire a testa alta, per ...

