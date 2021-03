Bayern Monaco-Lazio | brutto infortunio al dito per Lazzari | esce dolorante

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tegola per Simone Inzaghi. Nel secondo tempo di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, Manuelsi fa male aldella mano sinistra dopo uno scontro fortuito di gioco. Il laterale biancoceleste, che tornava oggi titolare dopo uno stop muscolare, ha chiesto immediatamente il cambio ed è stato sostituito da Marco Parolo. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami di rito per capire l’entità dell’. SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : #UCL ?? Mister Inzaghi ha scelto l'undici per sfidare il Bayern Monaco! #CMonEagles ?? - DiMarzio : #BayernLazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi rinuncia a #Immobile - CB_Ignoranza : Il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 5 anni (risultati fra andata e… - myo75ho : RT @CalcioPillole: #BayernMonaco, #Lewandowski è una sentenza: raggiunto il record di CR7 - CIP Con il gol di questa sera Robert Lewandow… - fanpage : Le urla del giocatore hanno spaventato lo staff biancocelesti #BayernLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio durante il match di Champions League trae ...All'Allianz Arena i bavaresi sotto la neve chiudono il primo tempo in vantaggio sui capitoliniNubel 6 Pavard 6 Boateng 6,5 Alaba 6,5 Hernandez 6 Kimmich 6 Goretzka 6,5 Gnabry 6 Muller 6 Sané 6,5 Lewandowski 7 All. Flick 6,5 LAZIO Reina 6 Marusic 6 Acerbi 6 Radu 6 Lazzari 6 ...Infortunio Lazzari - Manuel Lazzari si fa ancora male. L'esterno della Lazio è uscito per un problema alla mano durante il match con il Bayern Monaco.Tutto pronto all'Allianz Arena per il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio: di seguito la diretta scritta del match.