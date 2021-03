Bayern | Lewandowski | “Mio primo idolo era Baggio Poi Del Piero ma gli ultimi 15 anni solo Messi e CR7”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L'attaccante delRobertha espresso la sua opinione sui migliori calciatori della storia. “Quando avevo 6, il mioera Roberto. Anche Alessandro Delè diventato un modello neglisuccessivi. Ma ero ancora troppo giovane per capire quale fosse la particolarità del suo stile. Anche Thierry Henry mi ha fatto una grande impressione una volta. Nella mia giovinezza, volevo anche correre proprio come lui. Volevo imitarlo in tutto. Non esiste un giocatore più grande, ma diversi calciatori costruiscono la loro era. Gli10-15sono statie Ronaldo, più Ronaldinho. Prima di allora - il brasiliano Ronaldo. Sono tutti fantastici giocatori che fanno innamorare il calcio ...

