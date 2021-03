Basta con la retorica dei bimbi martiri del Covid ed eroi della Dad | così non li aiutiamo | l’infanzia negata è ben altra cosa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I bambinideledDad Le scuole sono chiuse da pochissimi giorni ma se penso che siamo solo all’inizio e che toccherà andare avantialmeno fino al 6 aprile mi sento venir meno. E, badate, non mi riferisco al lavorare da casa occupandomi al contempomia “coinquilina 5enne” che richiede la mia attenzione a cadenze regolari di 10 minuti. In qualche modo si può fare e alla fine si porta “a casa” la giornata. Quello che invece non sono sicura di poter sopportare un giorno di più è la stucchevole e insopportabilesui nostri bambini santi,di questa pandemia. Al prossimo “Cari bambini scusateci” o qualsiasi altro post sui social impregnato di pietismo ed enfasi da libro “Cuore” potrei ...

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - BrunoVespa : Un magistrato è più a rischio di un fruttivendolo?Perché vengono vaccinati magistrati e docenti universitari con co… - chetempochefa : 'Dobbiamo vaccinare il più possibile e il più velocemente possibile. Non basta il pensiero, serve la somministrazio… - CBdCavour : RT @Keynesblog: Sono terrone e festeggio l'Unità d'Italia. Basta con questo mito del Regno di Napoli. I Borbone hanno pensato solo a far b… - claudioriccio : RT @AttiviamociUp: Basta false promesse: la vera transizione ecologica parta dai territori. -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con

OssolaNews.it

'Sono stata 'massacrata' per cinque anni', si legge nel post rilanciatol'hashtag #SonoScomoda ,...! Siamo stanchi di subire. A breve si vota. Chi si candida a Roma abbia il coraggio di ...... EOS 850D, EOS - 1D X Mark III (file compressiperdita di dati), Fujifilm X - S10, Leica M10 - ... Per aggiornarecliccare su 'LuminarAI > Verifica la disponibilità di aggiornamenti' su Mac ...Come avere un corpo tonico? Basta simulare i movimenti del canottaggio. Ecco come! Per un allenamento completo ed efficace, lo strumento che ti serve è il vogatore. Si tratta di una macchina da palest ...Di questo passo non basta il mio giudizio né quello di molti altri che hanno espresso delusione e preoccupazione per la piega che sta prendendo questa amministrazione, formata da una destra sovranista ...