Basket | Serie A2 2020 2021 | Forlì batte Pistoia Torino cade nel derby contro Casale

(Di giovedì 18 marzo 2021) La Pallacanestrorimane protagonista nel Girone Rosso diA2. La capolista del girone ha vinto con lo score di 81-72 su, attualmente quinta in classifica. Nelle altre sfide del girone successo casalinga per Latina che schiaccia Ferrara con lo score di 92-64- Nelle zone alte di classifica invece Scafati79-80 l’EuroRoma. Nel Girone Verde, nel match di pranzo Mantova ha regolato 75-64 Trapani, mentre nelpiemontesecon il punteggio di 73-77. Resta in crisi l’Orlandina che perdeVerona con il punteggio di 76-83. SportFace.

princigallomich : BASKET SERIE A2 – I RISULTATI DEL MERCOLEDI, LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E LE GARE DI GIOVEDÌ

Basket, Champions League 2020/2021: cronaca e tabellino di Brindisi-Tofas Bursa ...L'Orlandina Basket non riesce ancora a rialzare la testa. La Tezenis Verona infligge il sesto KO di fila ai paladini, passando al PalaFantozzi per 76-83.