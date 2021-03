Basket: Brindisi-Dinamo Sassari rinviata ufficialmente. I sardi sono in quarantena (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo sapevano tutti, ma solo adesso arriva la comunicazione della LegaBasket Serie A in merito al rinvio della sfida valevole per la 23a giornata del massimo campionato 2020-2021 tra Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari. Il club sardo, com’è noto, si trova attualmente in quarantena imposta dall’ATS dopo la scoperta di un caso di positività al Covid-19. La Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco ha già dovuto rimandare la sfida con la Dolomiti Energia Trentino (si doveva giocare domenica scorsa), e anche in Champions League ha i suoi problemi, dal momento che non si giocheranno, oggi e la settimana prossima, le due sfide contro i tedeschi del Brose Bamberg. Se tutto andrà come spera il club, la ripresa la vedremo sabato 27, giorno in cui al PalaSerradimigni sarebbe attesa la Vaoli Cremona di coach ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo sapevano tutti, ma solo adesso arriva la comunicazione della LegaSerie A in merito al rinvio della sfida valevole per la 23a giornata del massimo campionato 2020-2021 tra Happy Casae Banco di Sardegna. Il club sardo, com’è noto, si trova attualmente inimposta dall’ATS dopo la scoperta di un caso di positività al Covid-19. Ladi coach Gianmarco Pozzecco ha già dovuto rimandare la sfida con la Dolomiti Energia Trentino (si doveva giocare domenica scorsa), e anche in Champions League ha i suoi problemi, dal momento che non si giocheranno, oggi e la settimana prossima, le due sfide contro i tedeschi del Brose Bamberg. Se tutto andrà come spera il club, la ripresa la vedremo sabato 27, giorno in cui al PalaSerradimigni sarebbe attesa la Vaoli Cremona di coach ...

