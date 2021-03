Baseball | Tokyo 2021 | ufficializzate le sedi dei tornei di Qualificazione Olimpica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilinternazionale prova a ripartire in maniera decisa verso la stagioneannunciando ledeidirelativi ai Giochi di. La WorldSoftball Confederation – come si legge da una news resa nota anche sul sito FIBS – ha comunicato che il torneo didelle Americhe verrà organizzato ad inizio giugno in Florida (con calendarizzazione ancora in via di definizione), mentre il Final Qualifier, che assegnerà l’ultimo posto in palio, si giocherà a Taichung (Taiwan) dal 16 al 20 giugno. A parteciparvi saranno 8 compagini, divise in due pool: Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Portorico e Nicaragua, nel Gruppo A, e Cuba, Venezuela, Canada e ...