Bari-Casertana (mercoledì 17 marzo, ore 15): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Torna Marras nel Bari, ospiti in emergenza a centrocampo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Trentunesimo turno di Serie C girone C che vede il Bari di Carrera a caccia dei tre punti contro la Casertana. Non ha sortito gli effetti sperati il cambio di guida tecnica nei galletti. Il tecnico ex AEK dopo aver ottenuto 10 punti nelle prime 4 partite ha subito due sconfitte consecutive, prima contro il Potenza e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

