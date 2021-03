Barcellona | inizia la seconda era Laporta | «Solo Dio sa quanto c’è voluto»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Investito del secondo mandato come presidente del, Joanha così parlato del percorso intrapreso nel corso degli anni Investito del secondo mandato come presidente del, Joanha così parlato del percorso intrapreso nel corso degli anni: «Dio sa cosa ci èper arrivare fin qui. La frase è di Johan Cruyff. E non si riferivaai soldi! Affronto questa fase con umiltà, generosità, coraggio. Senza fare tragedie ma sempre con ottimismo». Leggi su Calcionews24.com

Investito del secondo mandato come presidente del Barcellona, Joan Laporta ha così parlato del percorso intrapreso nel corso degli anni ...