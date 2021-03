Barbara d’Urso e lo stalker: come ha agito l’uomo che per mesi ha scatenato il panico nella famiglia D’Urso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nonostante si sia mostrata sempre sorridente al suo fedele pubblico, Barbara D’Urso sembrerebbe aver vissuto un periodo assai difficile . Nei giorni scorsi infatti, è stata diffusa la notizia di uno stalker che per mesi avrebbe perseguitato la donna, arrivando ad avere contatti con i suoi familiari e dicendo a tutti di essere il suo “figlio adottivo”. l’uomo è stato individuato e portato in tribunale. Barbara D’Urso vittima di stalking, ma non è la prima volta Era il 2019, quando Barbara D’Urso annunciava ai suoi follower di Instagram di essere stata a lungo minacciata e insultata da una persona sui social. Già allora la conduttrice aveva aspettato a lungo prima di parlarne con ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nonostante si sia mostrata sempre sorridente al suo fedele pubblico,sembrerebbe aver vissuto un periodo assai difficile . Nei giorni scorsi infatti, è stata diffusa la notizia di unoche peravrebbe perseguitato la donna, arrivando ad avere contatti con i suoi familiari e dicendo a tutti di essere il suo “figlio adottivo”.è stato individuato e portato in tribunale.vittima di stalking, ma non è la prima volta Era il 2019, quandoannunciava ai suoi follower di Instagram di essere stata a lungo minacciata e insultata da una persona sui social. Già allora la conduttrice aveva aspettato a lungo prima di parlarne con ...

