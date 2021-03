Banca Carige: rinnovato sostegno del FITD (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna dal Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento del FITD, Banca Carige prende atto della rinuncia di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo a esercitare l’opzione di acquisto da FITD e SVI della partecipazione di controllo detenuta nella Banca prevista dall’accordo quadro siglato il 9 agosto 2019. Anche alla luce del nuovo scenario, Banca Carige prosegue regolarmente la propria azione di riassetto e di rilancio, potendo contare pienamente sull’impegno di sostegno espresso dal FITD e dallo Schema Volontario nell’azione gestionale in atto di ricerca di una business combination con altri ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna dal Fondo Interrio di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento delprende atto della rinuncia di Cassa Centrale– Credito Cooperativo a esercitare l’opzione di acquisto dae SVI della partecipazione di controllo detenuta nellaprevista dall’accordo quadro siglato il 9 agosto 2019. Anche alla luce del nuovo scenario,prosegue regolarmente la propria azione di riassetto e di rilancio, potendo contare pienamente sull’impegno diespresso dale dallo Schema Volontario nell’azione gestionale in atto di ricerca di una business combination con altri ...

Advertising

BI_Italia : Su #Carige è ufficiale: salta l’acquisizione di #Ccb e cade l’operazione disegnata da Conte nel 2019. La palla pass… - JPMFIN : RT @scarlots: Il tweet di #Conte su #Carige del 20/9/2019 in cui aveva cantato vittoria troppo presto, perché oggi che #Ccb si è tirata ind… - JPMFIN : RT @scarlots: #Carige: ufficiale la rottura delle trattative tra il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) e Cassa centrale banc… - scarlots : Il tweet di #Conte su #Carige del 20/9/2019 in cui aveva cantato vittoria troppo presto, perché oggi che #Ccb si è… - expoitalyonline : Cassa Centrale Banca non compra la Carige ???? -