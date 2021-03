Baleari non più a rischio covid: boom di prenotazioni dalla Germania. Il governo tedesco chiede cautela: "Non viaggiate" (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il fatto che decada uno sconsiglio su una meta turistica non corrisponde a un invito a viaggiare”. A parlare è la portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Maria Adebahr. Nei giorni scorsi Maiorca e altre destinazioni spagnole e portoghesi sono state cancellate dalla lista delle zone a rischio covid: qui i casi sono 19 ogni 100mila abitanti, tra i più bassi dell’intero continente. dalla Germania si è registrato un balzo nelle prenotazioni per l’isola di Maiorca, amatissima dai tedeschi: al punto che Eorowings ha dovuto predisporre 300 voli aggiuntivi per le Baleari per il periodo pasquale. Le Baleari e altre zone della Spagna sono state dichiarate sicure dal ministro della salute tedesco: chi dovesse recarsi lì ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il fatto che decada uno sconsiglio su una meta turistica non corrisponde a un invito a viaggiare”. A parlare è la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Adebahr. Nei giorni scorsi Maiorca e altre destinazioni spagnole e portoghesi sono state cancellatelista delle zone a: qui i casi sono 19 ogni 100mila abitanti, tra i più bassi dell’intero continente.si è registrato un balzo nelleper l’isola di Maiorca, amatissima dai tedeschi: al punto che Eorowings ha dovuto predisporre 300 voli aggiuntivi per leper il periodo pasquale. Lee altre zone della Spagna sono state dichiarate sicure dal ministro della salute: chi dovesse recarsi lì ...

Advertising

Corriere : La Germania: «Baleari non più a rischio Covid». Trecento voli esauriti in poche ore - RiminiFuturo : RT @HuffPostItalia: Baleari non più a rischio covid: boom di prenotazioni dalla Germania. Il governo tedesco chiede cautela: 'Non viaggiate… - HuffPostItalia : Baleari non più a rischio covid: boom di prenotazioni dalla Germania. Il governo tedesco chiede cautela: 'Non viagg… - lilaacskyy : RT @Corriere: La Germania: «Baleari non più a rischio Covid». Trecento voli esauriti in poche ore - _marco_marco : @539th fossi un dirigente ospedaliero dell Baleari inizierei a preparare i letti. Si vede proprio che l'esperienza non insegna niente. -