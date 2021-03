Avvocati: iscrizione gestione separata non obbligatoria sotto i 5mila euro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lucia Izzo - La Cassazione torna sul tema chiarendo che la percezione di redditi sotto i 5mila euro rappresenta un mero indizio della natura occasionale dell'attività svolta. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lucia Izzo - La Cassazione torna sul tema chiarendo che la percezione di redditirappresenta un mero indizio della natura occasionale dell'attività svolta.

