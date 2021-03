Avellino, Tito suona la carica: “Vogliamo ripeterci contro il Catania” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Dopo il pareggio con il Monopoli eravamo amareggiati. Con la rabbia giusta siamo riusciti a portare a casa una partita che alla fine abbiamo meritato. Chi mi conosce sa bene che a me interessa poco fare gol. A me interessa di più il bene comune. Ho dedicato il gol alla mia compagna”. Così Fabio Tito al termine della gara vinta (3-1) contro il Potenza. “Domenica ci aspetta una gara difficile contro il Catania – dice – Proveremo a prepararla bene nei tre giorni che abbiamo. Andremo lì per fare bene. Dispiace per le positività di Carriero e De Francesco – continua – Non è bello ricevere la notizia della positività. Purtroppo ci dobbiamo convivere e speriamo di non ritrovarci dentro come capitato a novembre”. “E’ sotto gli occhi di tutti che nelle ultime partite ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Dopo il pareggio con il Monopoli eravamo amareggiati. Con la rabbia giusta siamo riusciti a portare a casa una partita che alla fine abbiamo meritato. Chi mi conosce sa bene che a me interessa poco fare gol. A me interessa di più il bene comune. Ho dedicato il gol alla mia compagna”. Così Fabioal termine della gara vinta (3-1)il Potenza. “Domenica ci aspetta una gara difficileil– dice – Proveremo a prepararla bene nei tre giorni che abbiamo. Andremo lì per fare bene. Dispiace per le positività di Carriero e De Francesco – continua – Non è bello ricevere la notizia della positività. Purtroppo ci dobbiamo convivere e speriamo di non ritrovarci dentro come capitato a novembre”. “E’ sotto gli occhi di tutti che nelle ultime partite ...

