(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Ternana passa con carattere a Teramo per 4-2: succede tutto nel secondo tempo. L’tiene il passo (3-1 al Potenza) blindato il secondo posto (+7 sul Bari). “I ragazzi hanno giocato bene, sono stati bravi – ammette il tecnico dell’, Pieroessere contenti di ciò che hanno fatto. Laè stata brava nel lasciarsi alle spalle altre problematiche. Sono cresciuti tutti rispettogara di sabato”. “Adamo sta facendo molto bene – continua – Al pari di altri che abbiamo voluto qui insieme al direttore. Ovviamente deve saper gestirsi nei novanta minuti. E’ un ragazzo che ha un passo importante per la categoria”. “Ho chiestouna prova di carattere ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, Braglia: 'Bisogna solo fare i complimenti alla squadra' ** - TuttoAvellinoit : Il tecnico dell'#Avellino ha commentato la vittoria sul #Potenza #SerieC #LegaPro - sportavellino : Avellino Calcio - Braglia: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Bravi ai ragazzi” - - NunzioMarrazzo : Avellino-Potenza 3-1. Non c’è storia al ‘Lombardi’, gli irpini calano il tris ???????? #Avellino, #Braglia, #Calcio,… - sportavellino : Avellino-Potenza, le probabili formazioni: le rotazioni di Braglia, due cambi per Gallo - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Braglia

... classifiche/ Il Como perde in casa! Diretta gol live score MANIERO SEGNA SU RIGORE! E' aumentato il vantaggio dell'sul Potenza con la squadra diche conduce per 2 - 0 . All'inizio ...Non solo: il gol messo a segno da Eyob Zambataro, quando nessuno al Veneziani ci credeva più, ha spezzato un'imbattibilità che la difesa dell'manteneva da 686 minuti; adesso Piero...Si è giocato in serie C il turno infrasettimanale, il trentunesimo di campionato. La capolista Ternana passa anche a Teramo (4-2 con reti di Partipilo, 2 Falletti e Furlan per i rossoverdi; Santoro e ...Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, ai microfoni di RaiSport ha commentato così il successo sul Potenza: “I ragazzi hanno fatto una buona prova, mi sono piaciuti tanto, soprattutto nella prima ...