Avanti un altro oggi | gioco finale 17 marzo 2021 | Alessandra Video

Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 17 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 200.000 euro da Alessandra, napoletana che vive a Roma, appassionata di crociere. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Alessandra ha perso 30.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ogni ...

