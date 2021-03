Autismo: un nuovo strumento per la diagnosi precoce (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la rivista Pediatrics, Zuleyha Cidav, David Mandell e colleghi hanno scoperto che lo strumento di check-in per lo sviluppo (DCI) può identificare con precisione il rischio di ASD (disturbo dello spettro autistico) tra i bambini piccoli provenienti da famiglie a basso reddito o che parlano inglese come seconda lingua. Gli autori hanno reclutato 637 bambini di età compresa tra 2 e 5 anni da Head Start e Early Head Start in quattro comunità. I genitori hanno ricevuto un pacchetto di screening ASD con il DCI e due strumenti convalidati (la lista di controllo modificata per l’Autismo nei bambini piccoli, la rivista, con follow-up, o M-CHAT-R / F, e il questionario sulla comunicazione sociale, o SCQ). La maggior parte del campione era ispanica (66%), iscritta a Medicaid o non assicurata (86%) e composta da famiglie in cui l’inglese non era la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la rivista Pediatrics, Zuleyha Cidav, David Mandell e colleghi hanno scoperto che lodi check-in per lo sviluppo (DCI) può identificare con precisione il rischio di ASD (disturbo dello spettro autistico) tra i bambini piccoli provenienti da famiglie a basso reddito o che parlano inglese come seconda lingua. Gli autori hanno reclutato 637 bambini di età compresa tra 2 e 5 anni da Head Start e Early Head Start in quattro comunità. I genitori hanno ricevuto un pacchetto di screening ASD con il DCI e due strumenti convalidati (la lista di controllo modificata per l’nei bambini piccoli, la rivista, con follow-up, o M-CHAT-R / F, e il questionario sulla comunicazione sociale, o SCQ). La maggior parte del campione era ispanica (66%), iscritta a Medicaid o non assicurata (86%) e composta da famiglie in cui l’inglese non era la ...

