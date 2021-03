Aurora Ramazzotti, la foto dolcissima su Instagram: “Mi mancano i concerti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una foto bellissima, ricca di tenerezza, ma anche un messaggio malinconico riferito al periodo storico che stiamo vivendo: Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un’immagine di diversi anni fa che la mostra in versione bambina a un concerto. E il post non solo contiene un bel ricordo riguardo al suo passato e al suo papà Eros Ramazzotti, ma anche un momento di malinconia, Aurora infatti a corredo dell’immagine ha scritto solo: “Mi mancano concerti”, un pensiero di molti dal momento che le manifestazioni canore hanno subito una battuta d’arresto ormai da tempo a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nell’immagine la si vede in versione bambina a un concerto del papà, mentre tiene un cartello tra le mani pieno di scritte in cui si legge: “Sono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unabellissima, ricca di tenerezza, ma anche un messaggio malinconico riferito al periodo storico che stiamo vivendo:ha pubblicato suun’immagine di diversi anni fa che la mostra in versione bambina a un concerto. E il post non solo contiene un bel ricordo riguardo al suo passato e al suo papà Eros, ma anche un momento di malinconia,infatti a corredo dell’immagine ha scritto solo: “Mi”, un pensiero di molti dal momento che le manifestazioni canore hanno subito una battuta d’arresto ormai da tempo a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nell’immagine la si vede in versione bambina a un concerto del papà, mentre tiene un cartello tra le mani pieno di scritte in cui si legge: “Sono ...

Advertising

4marchand2april : RT @BadGalVali_: Non so se seguite Aurora Ramazzotti, per me bella, ironica, solare, intelligente Mi è venuto un dubbio, ma se nessun gio… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti il dolce ricordo che emoziona i fan: “Mi mancano tantissimo” - #Aurora #Ramazzotti #dolce #ricordo - laBrownnnn : @setsahc No, ma da lontano e vista di sfuggita assomiglia ad Aurora Ramazzotti - maccario_marta : RT @Sofysofia2000: Aurora Ramazzotti 'Mamma.. ma quando non capiscono niente è meglio spiegarglielo o stare zitti?' Non per niente sei la m… - pallanteceleste : RT @Sofysofia2000: Aurora Ramazzotti 'Mamma.. ma quando non capiscono niente è meglio spiegarglielo o stare zitti?' Non per niente sei la m… -