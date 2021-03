Aumento del costo delle dosi quando finirà l'emergenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Pfizer ha intenzione di alzare il prezzo del vaccino anti-Covid quando l'infezione passerà dallo stato pandemico a quello endemico. Covid, Pfizer vuole alzare il prezzo del vaccino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Pfizer ha intenzione di alzare il prezzo del vaccino anti-Covidl'infezione passerà dallo stato pandemico a quello endemico. Covid, Pfizer vuole alzare il prezzo del vaccino su Notizie.it.

FrancescoLollo1 : Milioni di 'folli' tedeschi votano incuranti dei proclami che certificano un esponenziale aumento dei contagi dovut… - Agenzia_Ansa : E' passata a fontana di lava la nuova fase eruttiva del cratere di Sud-Est dell'Etna, con un forte aumento del trem… - RobertoBurioni : Fantastica giornata quella in cui: 1. I vaccinati possono abbracciarsi senza maschera con l'ok del CDC 2. dati ot… - ridolfi_alberto : @MatteoSchiavo18 @JacopoTorrisi @francescocosta il discorso era 'con l'ingresso dei sedicenni si riduce la qualità… - sbadabambam : RT @S00BlES: un aumento del 150% di crimini anti-asian nell'ultimo anno let that sink in #StopAsianHate -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento del Usa: sparatoria ad Atlanta, in crescita crimini di odio razziale ... alimentati dalla retorica che addossa agli asiatici la responsabilità della diffusione del Covid - ... Secondo una ricerca pubblicata da Stop AAPI Hate, una ong nata proprio per contrastare l'aumento ...

Genova, l'allarme dei sindacati: "Preoccupa l'aumento della Tari, urgente incontro con il sindaco" ...- Visto il considerevole aumento della Tari, che può costare ai genovesi fino al 20% in più per l'anno 2021 , Cgil, Cisl e Uil tornano a ribadire la necessità di una convocazione urgente da parte del ...

Agenas: sale al 35% l'occupazione delle intensive. Aumento del 4% in 7 giorni la Repubblica Caso Autostrade, il fallimento della politica Genova – Il dossier Autostrade, che da mesi si sta cercando di dipanare e che a ogni passaggio finisce invece per addentrarsi in percorsi sempre più labirintici, offre l’ennesima dimostrazione di come ...

Speranze e timori per la riunione della Fed Eppure c'è chi teme che la Fed possa addirittura annunciare un prossimo aumento del costo del denaro, ma l'ipotesi non ha alcun fondamento, perché Powell ha più volte ribadito che è necessario ancora ...

