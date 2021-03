Audi, coi futuri standard Euro 7 fine dello sviluppo di nuovi motori endotermici (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continuano a fioccare le dichiarazioni dei costruttori automobilistici che annunciano addii più o meno drastici, nel prossimo futuro, ai motori endotermici. Questo significa, nel caso di Audi, che non c’è una effettiva “scadenza” per la produzione e vendita di veicoli con motori tradizionali: di certo non ci saranno più investimenti sullo sviluppo di nuove motorizzazioni diesel e benzina, ma degli adattamenti che le renderanno via via più aderenti agli standard di emissioni che saranno imposti a livello Europeo. Markus Duesmann, amministratore delegato della casa di Ingolstadt, ha specificato che a pesare su questa decisione sarebbe proprio l’entrata in vigore della normativa sui motori Euro 7, che l’Ue prevede di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continuano a fioccare le dichiarazioni dei costruttori automobilistici che annunciano addii più o meno drastici, nel prossimo futuro, ai. Questo significa, nel caso di, che non c’è una effettiva “scadenza” per la produzione e vendita di veicoli contradizionali: di certo non ci saranno più investimenti sullodi nuovezzazioni diesel e benzina, ma degli adattamenti che le renderanno via via più aderenti aglidi emissioni che saranno imposti a livellopeo. Markus Duesmann, amministratore delegato della casa di Ingolstadt, ha specificato che a pesare su questa decisione sarebbe proprio l’entrata in vigore della normativa sui7, che l’Ue prevede di ...

