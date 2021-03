Attività sulla terza età e... nuovo look per la Fondazione “Alberto Sordi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Fondazione Alberto Sordi è, in questo periodo per tutti delicato, più che mai attiva . Alcune iniziative sono state ripensate in funzione delle restrizioni determinate dalla pandemia del Covid19;... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laè, in questo periodo per tutti delicato, più che mai attiva . Alcune iniziative sono state ripensate in funzione delle restrizioni determinate dalla pandemia del Covid19;...

Advertising

giacomocatania5 : RT @GiorgioBergesio: Come @LegaSalvini, condividiamo le preoccupazioni di #OriginItalia sulla modifica unilaterale dell’autorità cinesi ver… - lucialeone70 : RT @BCarazzolo: Ma a @GiorgiaMeloni, che chiede l'ingresso dei rappresentanti delle attività produttive (suppongo gli imprenditori) nel Cts… - SarraMassimoFB : @Elena94099272 Bèh.... puoi sempre buttarla sull'attività motoria o sulla spesa, che NON VIOLA GLI STANDARD DELLA COMUNITY!!! ???????? - Simo07827689 : RT @BCarazzolo: Ma a @GiorgiaMeloni, che chiede l'ingresso dei rappresentanti delle attività produttive (suppongo gli imprenditori) nel Cts… - Franco32656300 : Sulla stampa mondiale gli echi dello storico incontro avvenuto ieri tra il Senatore Salvini, in rappresentanza dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività sulla Covid, questionario 'solo per donne' a Milano: 'Fa il bucato? Prepara il pranzo?'. Esplode la polemica ... sulla propria pagina Facebook. Sul questionario della Asst Rhodense ci sono voci riservate 'solo alle donne ': 'preparazione del cibo', 'governo della casa' e 'biancheria'. Come se le attività in ...

Se la Difesa Ue passa da Berlino (e Roma). Parla Marrone (Iai) ... la Germania chiamò in causa la Nato che mise in campo l'attività marittima. Negli ultimi due anni ... parlare con la Germania permette di bilanciare le posizioni francesi, troppo negative sulla Turchia.

Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta ...propria pagina Facebook. Sul questionario della Asst Rhodense ci sono voci riservate 'solo alle donne ': 'preparazione del cibo', 'governo della casa' e 'biancheria'. Come se lein ...... la Germania chiamò in causa la Nato che mise in campo l'marittima. Negli ultimi due anni ... parlare con la Germania permette di bilanciare le posizioni francesi, troppo negativeTurchia.