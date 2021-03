Attacco contro l’ISS | incendiato il portone Arriva la rivendicazione | ‘Sul mio corpo decido io’

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A poche ore dall’entrata del Lazio (e della maggior parte dell’Italia) in zona rossa, ildell’Istituto Superiore di Sanità di viale Regina Elena è stato dato alle fiamme. E’ successo domenica sera, intorno alle 20. Ma ecco che ora l’atto incendiario è stato rivendicato con una missiva indirizzata al sito Roundrobin.info, un portale che si occupa di “comunicazione orizzontale per la galassia antiautoritaria anarchica“. Ecco cosa c’è scritto sul sito: “Un giorno non troppo lontano dall’ 8 marzo,ildel. Perchè sul mioio. Perchè le responsabilità degli assassinii di Stato nelle carceri a marzo 2020 sono da cercare anche là dentro. Perchè la medicina è un’istituzione oppressiva, una delle molteplici colonne su cui si fonda il sistema ...

Fontana3Lorenzo : A Boston, si conta il sesto attacco da luglio contro le chiese. Questa volta, ad essere vandalizzate, sono state la… - istsupsan : ??Attacco contro la sede ISS. Il Presidente Silvio Brusaferro e il DG Andrea Piccioli: "lavoriamo per dare il massim… - TeresaBellanova : Inqualificabile l'attacco contro l'@istsupsan. Piena solidarietà al professor @s_brusaferro e al suo team per quest…

Solidarietà con chi lotta dentro le carceri, contro di esse e contro ogni tipo di gabbia. Un pensiero ai virus oppressi di tutto il mondo".