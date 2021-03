Atletica, Stefano Mei sul caso Schwazer: “La condanna sportiva va messa in discussione” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alex Schwazer e le Olimpiadi di Tokyo: un sogno possibile? I Giochi potrebbero non essere un miraggio per l’azzurro, reduce dall’archiviazione del caso di doping che l’ha riguardato. Il ricorso alla Corte Federale svizzera, contro la squalifica di 8 anni comminatagli dal TAS di Losanna con scadenza nel 2024, è una possibilità. Non è escluso che Schwazer possa anche intentare una causa presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo . Da capire la posizione del CIO, visto che da parte della World Athletics, l’ex federazione internazionale Iaaf, è arrivata una chiusura piuttosto netta: “Il signor Schwazer non potrà partecipare a competizioni internazionali fino al 2024. Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell’atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tribunale Arbitrale dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alexe le Olimpiadi di Tokyo: un sogno possibile? I Giochi potrebbero non essere un miraggio per l’azzurro, reduce dall’archiviazione deldi doping che l’ha riguardato. Il ricorso alla Corte Federale svizzera, contro la squalifica di 8 anni comminatagli dal TAS di Losanna con scadenza nel 2024, è una possibilità. Non è escluso chepossa anche intentare una causa presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo . Da capire la posizione del CIO, visto che da parte della World Athletics, l’ex federazione internazionale Iaaf, è arrivata una chiusura piuttosto netta: “Il signornon potrà partecipare a competizioni internazionali fino al 2024. Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell’atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tribunale Arbitrale dello ...

