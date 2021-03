Atlanta | uccise otto donne asiatiche | ipotesi strage a sfondo razziale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Fermato un 21enne residente a Woodstock, in Georgia: sarebbe lui l’autore di tre diverse sparatorie che, ad, hanno portato alla morte diE’ attualmente in custodia presso la contea di Crisp, dove attende di essere interrogato, l’uomo che ieri sera ha uccisopersone ad(negli Stati Uniti) nel corso di tre diverse sparatorie. Stando a quanto riferito dalla Cnn, levittime sarebbero tuttedi origine asiatica ed è per questo che l’Fbi ipotizzerebbe contro il 21enne Roberto Aaron Long (a cui sarebbero ascrivibili le tre sparatorie) il reato di. Proprio pochi giorni fa, il Presidente americano Joe Biden, registrando l’aumento dei crimini d’odio ...

... è stato catturato nella contea di Crisp, a circa 150 miglia a sud di, dopo una lunga caccia all'uomo. Come riportato dal New York Times , quattro persone sono rimastenella prima ...Secondo quanto riferito dalla polizia, quattro delle vittime sono statein un centro massaggi a Acworth, un sobborgo a nord di, e altre quattro in due centri benessere in città. Non è ...La polizia ha arrestato il 21enne Robert Long, sospettato di essere l'autore della strage. Di recente negli Usa si è registrato un aumento dei crimini d'odio contro le persone asiatiche ...La strage dei centri per massaggi. Otto persone sono morte vicino ad Atlanta, in Georgia, in tre diverse sparatorie a breve distanza una dall’altra. Il presunto killer, il 21enne Robert Aaron Long, è ...