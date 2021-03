Atlanta | sparatoria in tre centri benessere | 8 i morti | video

(Di mercoledì 17 marzo 2021)in alcunimassaggi ad, Georgia, Stati Uniti: hanno perso la vita 8 persone, la maggior parte di origine asiatica. Gli attacchi sono avvenuti in 3a poche ore di distanza uno dall'altro. Il sospettato è un 21enne, Robert Aaron Long originario di Woodstock. Come movente si ipotizza l'odio razziale. Guarda tutti iCongo-attacco--luca-attanasio NoneVienna: un poliziotto colpito dai colpi di kalashnikov dei terroristi Ecco uno deiche stanno raccontando quanto accaduto a Vienna questa ...Argentina None

Advertising

ilpost : Sei delle otto persone uccise erano di origine asiatica, cosa che fa sospettare ci possa essere un movente razziale… - SkyTG24 : Usa, tre sparatorie in centri benessere di Atlanta: 8 morti e un arresto - tonywangkenobi : RT @EleonoraGatani: Stop racism #StopAsianHate #RacismIsNotComedy #AsiansAreHuman Usa: sparatoria ad Atlanta, 8 morti. Sono tutte donne d… - DanielaPF75 : RT @Sanson538: Usa: sparatoria ad Atlanta, 8 morti. Sono tutte donne di origini asiatiche - Sanson538 : Usa: sparatoria ad Atlanta, 8 morti. Sono tutte donne di origini asiatiche -

Ultime Notizie dalla rete : Atlanta sparatoria

Otto persone sono state uccise e una ferita martedì in tre sparatorie in diverse sale massaggi di. La primaè avvenuta nello Young's Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee, a circa 30 miglia a nord - ovest del centro di. Qui due persone sono state ...Poco dopo, la polizia ha ricevuto una segnalazione di una secondain centro benessere di. Giunti sul posto, gli agenti hanno ritrovato i corpi senza vita di tre donne . Mentre la ...Tre sparatorie avvenute nella serata di ieri nei pressi di Atlanta in tre diversi centri massaggi hanno provocato la morte di otto persone ...Il ragazzo era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza pochi minuti prima della sparatoria Acworth. L'ufficio dello sceriffo ha identificato il sospettato come Robert Aaron Long ...