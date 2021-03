Atlanta | otto persone morte in tre sparatorie

Advertising

ilpost : Otto persone sono state uccise in tre sparatorie ad Atlanta, negli Stati Uniti - ilpost : Sei delle otto persone uccise erano di origine asiatica, cosa che fa sospettare ci possa essere un movente razziale… - HuffPostItalia : Usa, sparatoria ad Atlanta: otto i morti. Si ipotizza il crimine per odio razziale - _MrWolf_ : RT @ilpost: Otto persone sono state uccise in tre sparatorie ad Atlanta, negli Stati Uniti - _MrWolf_ : RT @ilpost: Sei delle otto persone uccise erano di origine asiatica, cosa che fa sospettare ci possa essere un movente razziale nella spara… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlanta otto

...ad, in Georgia, quando intorno alle 17 locali Robert Aaron Long, 21 anni, ha fatto irruzione all'interno di una sala massaggi e due centri benessere uccidendo a colpi di arma da fuoco...Un uomo negli Stati Uniti ha aperto il fuoco ieri sera in alcuni centri per massaggi ad, in Georgia, uccidendopersone tra cui quattro donne asiatiche. La polizia ha arrestato il presunto killer, un giovane di 21 anni. L'Fbi indaga con la polizia di, in quello che ...Otto vittime, è il bilancio di tre diverse sparatorie avvenute in tre centri di massaggi nella zona di Atlanta. Si indaga per crimine d'odio.ATLANTA, 17 MAR – Otto donne, quattro delle quali di origine asiatica, sono state uccise ieri sera nell’area di Atlanta, negli Stati Uniti. L’ipotesi degli inquirenti, secondo la stampa americana, è c ...