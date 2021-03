Atlanta | otto donne uccise in tre centri benessere Chi è l’autore della strage

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar –in tread, in Georgia. Tre diversi attacchi dunque, ma a sparare sembra sia stata una sola persona., gli omicidi in treIl primo attacco è avvenuto al salone di massaggi asiatico Young’s Asian Massage Parlor di Acworth, contea di Cherokee, pochi chilometri a nord-ovest del centro di. La polizia americana ha trovato sul posto duemorte e altre tre gravemente ferite, due delle quali decedute poco dopo in ospedale. Gli altri due attacchi sono avvenuti un’ora dopo, alla Gold Massage Spa in Piedmont Road ade alla Aroma Therapy, dall’altra partestrada. Nel primo ...

Ieri sera ad, nello stato americano della Georgia, ci sono state tre sparatorie in cui sono rimaste uccisepersone. Le sparatorie sono avvenute in tre centri massaggi, uno nella cittadina di Acworth, ...Nella notte, in Georgia , è stata scossa da tre sparatorie, tutte e tre avvenute in centri massaggi e centri benessere, dove almeno sei vittime susono di origine asiatica. Si tratta ...Ad Atlanta, in Georgia, sono state uccise otto donne di origine asiatica a seguito di una terribile sparatoria. A riferirlo è la polizia che ha altresì affermato più nel dettaglio che quattro delle ...L’America è scossa da quanto avvenuto nelle scorse ore ad Atlanta, capitale dello stato della Georgia. In alcuni centri massaggi, un uomo ha aperto il fuoco. Stando a quanto riferiscono media american ...