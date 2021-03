Astrazeneca | Speranza | “L’auspicio è che domani arrivino rassicurazioni”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“è che già daper rilanciare la campagna di vaccinazione . Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimstre avremo 80 mln di dosi attese, questo significa che potremo avere una accelerazione molto significativa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione,è che già dapossa arrivare una ...

: 'Lo stop? Decisione della Germania. Ci siamo adeguati' Il Coronavirus continua a far paura in Italia. Nella sola giornata di ieri si sono registrati quasi 21 mila nuovi casi di ...Seresta bloccato come si fa? 'Volere è potere. Certo, le difficoltà non mancano, ma ... l'efficienza, la bellezza, la sicurezza e lache meritano'."L'auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione . Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimstre avremo 80 mln ...PALERMO-Raccontiamo una storia che c'è stata raccontata. Quella di un 'over settanta', secondo categoria vaccinale, che aveva prenotato la sua dose, in Sicilia, con il vaccino AstraZeneca prima della ...