AstraZeneca, solo 70 milioni di dosi vaccino a Ue fino a giugno (Di mercoledì 17 marzo 2021) AstraZeneca fornirà solo 70 milioni di dosi di vaccino covid all’Ue nel secondo trimestre del 2021. Lo spiega oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La multinazionale anglosvedese, sotto i riflettori dopo lo stop imposto al farmaco in numerosi paesi, nei primi 3 mesi dell’anno ha garantito solo 30 milioni di dosi del farmaco. “AstraZeneca ha sottoprodotto e sottoconsegnato”, le parole di von der Leyen. In compenso, nel secondo trimestre sono attese 55 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson, il quarto prodotto (dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca) utilizzabile contro il coronavirus. In totale, secondo una stima “conservativa”, tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021)fornirà70didicovid all’Ue nel secondo trimestre del 2021. Lo spiega oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La multinazionale anglosvedese, sotto i riflettori dopo lo stop imposto al farmaco in numerosi paesi, nei primi 3 mesi dell’anno ha garantito30didel farmaco. “ha sottoprodotto e sottoconsegnato”, le parole di von der Leyen. In compenso, nel secondo trimestre sono attese 55didiJohnson & Johnson, il quarto prodotto (dopo Pfizer, Moderna e) utilizzabile contro il coronavirus. In totale, secondo una stima “conservativa”, tra ...

