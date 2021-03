AstraZeneca, OMS: i benefici superano i rischi, si prosegua con le vaccinazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che i suoi esperti stanno valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma ritiene che al momento i benefici superino i suoi rischi e raccomanda di continuare le vaccinazioni. “Al momento l’OMS valuta che i benefici del vaccino AstraZeneca superino i rischi e quindi raccomanda di continuare con le vaccinazioni”, si legge in una nota dell’Organizzazione in cui si fa riferimento ai paesi dell’Ue che hanno sospeso l’uso del vaccino dopo la segnalazione di problemi nella coagulazione del sangue. “Gli eventi tromboembolici si verificano frequentemente. Il tromboembolismo venoso è la terza malattia cardiovascolare più comune a livello globale”, continua il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che i suoi esperti stanno valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino, ma ritiene che al momento isuperino i suoie raccomanda di continuare le. “Al momento l’OMS valuta che idel vaccinosuperino ie quindi raccomanda di continuare con le”, si legge in una nota dell’Organizzazione in cui si fa riferimento ai paesi dell’Ue che hanno sospeso l’uso del vaccino dopo la segnalazione di problemi nella coagulazione del sangue. “Gli eventi tromboembolici si verificano frequentemente. Il tromboembolismo venoso è la terza malattia cardiovascolare più comune a livello globale”, continua il ...

