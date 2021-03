AstraZeneca, Luca Telese difende il vaccino, gli dicono “fategli il vaccino con lotto difettoso“ e lui risponde … (Di mercoledì 17 marzo 2021) AstraZeneca, si continua a parlare dei vaccini e delle morti sospette e cresce la preoccupazione nel nostro paese, così come anche in altri paesi europei. A far sorgere una polemica in queste ore è stato il tweet di Luca Telese, proprio sul caso di AstraZeneca. Ma cosa ha dichiarato l’uomo? Facciamo un pò di chiarezza. AstraZeneca, il tweet di Luca Telese sul caso delle vaccinazioni sospette Il noto giornalista, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo, sembra che nelle scorse ore abbia scritto un tweet che ha fatto sorgere una polemica infinita, in tv ma anche sui social. “Anche in America, e anche con Moderna e Pfizer, ci sono stati 30 casi, senza che nessuno perdesse la testa”. Questo quanto scritto da Telese, sul ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 17 marzo 2021), si continua a parlare dei vaccini e delle morti sospette e cresce la preoccupazione nel nostro paese, così come anche in altri paesi europei. A far sorgere una polemica in queste ore è stato il tweet di, proprio sul caso di. Ma cosa ha dichiarato l’uomo? Facciamo un pò di chiarezza., il tweet disul caso delle vaccinazioni sospette Il noto giornalista, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo, sembra che nelle scorse ore abbia scritto un tweet che ha fatto sorgere una polemica infinita, in tv ma anche sui social. “Anche in America, e anche con Moderna e Pfizer, ci sono stati 30 casi, senza che nessuno perdesse la testa”. Questo quanto scritto da, sul ...

