AstraZeneca, l'Oms raccomanda di non fermare le vaccinazioni. «Benefici superiori ai rischi» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stop alle drammatizzazioni su AstraZeneca. Alla vigilia del responso dell'Ema sul siero anglo-svedese scende in campo ufficialmente l'Organizzazione mondiale della sanità. "In questo momento, l'Oms ritiene che i Benefici del vaccino AstraZeneca siano superiori ai rischi. E raccomanda che continuano le vaccinazioni". AstraZeneca, l'Oms raccomanda di proseguire le vaccinazioni l'Oms ricorda di essere "in contatto regolare con l'Ema. E con le autorità regolatorie nel mondo per le ultime informazioni sulla sicurezza dei vaccini anti Covid. Il comitato consultivo dell'Oms sulla sicurezza dei vaccini sta valutando attentamente gli ultimi dati a disposizione su ...

