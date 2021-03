AstraZeneca | la proposta del consigliere pugliese | “Lo facciano i politici”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladi un: “Vaccinate icon. Solo così il popolo si fiderà” Il casotiene banco in tutta Europa e non solo in Italia. E’ attesa per domani la decisione dell’Ema, agenzia europea dei medicinali. Va dato un esisto all’attuale fase di sospensione del vaccino londinese. A prescindere dalla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sulla proposta della Commissione sul Green digital certificate, "c'è un tema tecnico a cui stiamo ... il mancato rispetto degli impegni di consegna delle dosi di vaccino da parte di AstraZeneca, "con l'... dopo che una compagnia (AstraZeneca, ndr) non ha rispettato gli impegni presi". Gli ambasciatori ... per volontà degli stessi Stati membri, rispetto alla proposta iniziale (distribuzione in base alla ...