Astrazeneca, il virologo Silvestri: “Rischiamo di peccare di eccessiva precauzione. Ogni giorno di stop aumenta i danni dal Covid” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “I numeri che arrivano dalla Germania e dalla Francia parlano di un rischio limitato a pochi eventi per milioni di persone. Un livello quindi di estrema rarità. Stiamo vaccinando a epidemia in corso e Ogni giorno di ritardo si traduce in un aumento di danni del Covid“. Così il virologo Guido Silvestri, dal suo studio di Atlanta negli Stati Uniti, ha commentato in diretta con il direttore del Fatto.it Peter Gomez e la giornalista Giovanna Trinchella (qui l’integrale) la sospensione cautelativa della campagna di vaccinazione con Astrazeneca, decisa dai molti paesi dell’Unione europea. Silvestri, pur suggerendo cautela (“È una questione su cui è ancora difficile pronunciarsi” ha premesso) ha sottolineato come “il vaccino Astrazeneca abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “I numeri che arrivano dalla Germania e dalla Francia parlano di un rischio limitato a pochi eventi per milioni di persone. Un livello quindi di estrema rarità. Stiamo vaccinando a epidemia in corso edi ritardo si traduce in un aumento didel“. Così ilGuido, dal suo studio di Atlanta negli Stati Uniti, ha commentato in diretta con il direttore del Fatto.it Peter Gomez e la giornalista Giovanna Trinchella (qui l’integrale) la sospensione cautelativa della campagna di vaccinazione con, decisa dai molti paesi dell’Unione europea., pur suggerendo cautela (“È una questione su cui è ancora difficile pronunciarsi” ha premesso) ha sottolineato come “il vaccinoabbia ...

