AstraZeneca | il cigno nero che fa deragliare l' Europa Inquietante da Londra | cosa sa Caprarica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) "Ilche fal'". Le conseguenze dello stop al vaccino, con tutto quello che ne consegue in termini di fiducia della popolazione, potrebbe avere conseguenze inimmaginabili. Di certo, al momento, difficilmente prevedibili. A Cartabianca lo storico inviato Rai Antonio, esperto di Gran Bretagna, coglie la scissione avvenuta plasticamente trae l'Unione europea proprio sul caso. Il premier Boris Johnson ha deciso di continuare la campagna vaccinale nonostante alcune morti sospette, Bruxelles ha tentennato e i governi dell'Unione, presi dal panico, hanno deciso di stoppare i vaccini del siero anglo-svedese. "I politici usano la scienza come vogliono - accusa in collegamento ...