AstraZeneca, davvero il vaccino può essere rischioso per le donne che prendono la pillola? (Di mercoledì 17 marzo 2021) vaccino Covid, cosa c'entra la pillola anticoncezionale con il rischio di trombosi. Cosa sappiamo. Mentre tiene banco il caso AstraZeneca, con nuove valutazioni da parte dell'Ema, le nuove indicazioni che arrivano parlano di una possibile correlazione tra il vaccino contro il Covid e la pillola. Perché? Proviamo a fare chiarezza. La sospensione del vaccino La sospensione del vaccino AstraZeneca è arrivato alla luce dei dati arrivati dalla Germania, dove sono stati registrati sette casi di trombosi cerebrale: sei donne tra 20 e 50 anni e un uomo. La sospensione è scattata in via precauzionale e al momento non ci sono evidenze che possano portare a collegare gli eventi avversi gravi con la somministrazione del ...

