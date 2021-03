AstraZeneca | dal 62% italiani ok vaccino anche dopo caso | sondaggio Emg Adnkronos

(Di mercoledì 17 marzo 2021) () - La vicenda delCovidspacca in due l'Italia. La metà degliinfatti si dichiara condizionata dalla sospensione della somministrazione delanglo-svedese. Ma l'impatto sulla scelta di fare ilè limitato. Meno del 15% del campione intervistato infatti aveva intenzione di fare ile ha cambiato idea in seguito al. E' quanto emerge da unEmg-Different per. Alla domanda 'la vicendaha influenzato la sua fiducia sui vaccini?', il risultato mostra un paese diviso esattamente a metà: il 49% risponde sì, il 49% risponde no (il 2% preferisce non rispondere). Tra coloro che si sentono ...

... come sottolineatovirologo dell'ospedale Charité di Berlino, Christian Drosten, 'non è buona'. E sicuramente la sospensione temporanea delle vaccinazioni anti - Covid con, in attesa ...... come previstocontratto, e Moderna 10 milioni di dosi, anche qui come previsto, per il primo trimestre'. 'Ma sappiamo - ha continuato von der Leyen - cheinvece sfortunatamente è ...Differenze, anche marcate, in base alla divisione geografica. Tra chi è condizionato dal caso Astrazeneca, il 66% è nelle Isole, il 60% al Nordovest e il 50% al Centro. Molto al di sotto del dato ...Come sarà il nuovo certificato verde? Lo ha spiegato questa mattina la Commissione europea, annunciando che sarà pronto prima dell’estate: in pratica attesterà se una persona è stata vaccinata, se ha ...