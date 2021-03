AstraZeneca | dal 62% italiani ok vaccino anche dopo caso | sondaggio Emg Adnkronos

(Di mercoledì 17 marzo 2021) () – La vicenda delCovidspacca in due l’Italia. La metà degliinfatti si dichiara condizionata dalla sospensione della somministrazione delanglo-svedese. Ma l’impatto sulla scelta di fare ilè limitato. Meno del 15% del campione intervistato infatti aveva intenzione di fare ile ha cambiato idea in seguito al. E’ quanto emerge da unEmg-Different per. Alla domanda ‘la vicendaha influenzato la sua fiducia sui vaccini?’, il risultato mostra un paese diviso esattamente a metà: il 49% risponde sì, il 49% risponde no (il 2% preferisce non rispondere). L'articolo proviene da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca dal

... come sottolineatovirologo dell'ospedale Charité di Berlino, Christian Drosten, 'non è buona'. E sicuramente la sospensione temporanea delle vaccinazioni anti - Covid con, in attesa ...... come previstocontratto, e Moderna 10 milioni di dosi, anche qui come previsto, per il primo trimestre'. 'Ma sappiamo - ha continuato von der Leyen - cheinvece sfortunatamente è ...(Adnkronos) - La vicenda del vaccino Covid Astrazeneca spacca in due l'Italia. La metà degli italiani infatti si dichiara condizionata dalla ...Come sarà il nuovo certificato verde? Lo ha spiegato questa mattina la Commissione europea, annunciando che sarà pronto prima dell’estate: in pratica attesterà se una persona è stata vaccinata, se ha ...