Astrazeneca | chi ha ricevuto la prima dose per quanto tempo rischia?

In attesa della comunicazione ufficiale dell'Agenzia Europea del Farmaco sul vaccino Astrazeneca, le paure si sono diffuse in Italia e nel resto d'Europa dopo le decisioni di alcuni governi di sospendere la campagna di immunizzazione con il prodotto anti-Covid anglo-svedese. Comunicazioni frammentarie che hanno fatto crescere i timori. Inevitabilmente, dunque, i cittadini si pongono domande: non più sull'efficacia dei vari farmaci, ma sui rischi che si corrono dopo la somministrazione di questo o di quel prodotto. Le risposte, in attesa di una linea comune, dovrebbero essere abbastanza indicative di una situazione sotto controllo. Ma i quesiti restano leciti. Per esempio, molte persone già immunizzate con il vaccino di Astrazeneca (con la prima dose) si stanno chiedendo quali siano le tempistiche per l'insorgere di ...

