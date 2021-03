AstraZeneca, Capua: "Numeri relativi ad eventi avversi non dicono nulla" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilaria Capua ha affermato che il vaccino AstraZeneca funziona bene e che non è dimostrato che gli eventi avversi siano correlati all'iniezione. AstraZeneca, Capua: “Vaccino funziona, vedo luce in fondo al tunnel” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilariaha affermato che il vaccinofunziona bene e che non è dimostrato che glisiano correlati all'iniezione.: “Vaccino funziona, vedo luce in fondo al tunnel” su Notizie.it.

