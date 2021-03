AstraZeneca | Capua a La7 | “È un vaccino che funziona Mia madre mi ha chiesto cosa fare | le ho detto di correre e di non pensarci due volte”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Miami ha mandato un messaggio con cui mi diceva che si sarebbe vaccinata conl’indomani. Mi ha. Le hodia vaccinarsi e di nondue. Questo è unche“. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida, si pronuncia sul, aggiungendo: “Effetti collaterali? Ad oggi ragioniamo di numeri che non ci dicono assolutamente nulla e di segnalazioni che riguardano manifestazioni neppure tanto contemporanee alla somministrazione del, visto che in qualche caso si è parlato ...

La professoressa , direttrice dell'UF One Health Center, si esprime così sul caso del vaccino, sospeso in oltre 20 paesi europei dopo le segnalazioni relative a gravi eventi avversi. 'Tra ...La professoressa Ilaria, direttrice dell'UF One Health Center, si esprime così sul caso del vaccino, sospeso in oltre 20 paesi europei dopo le segnalazioni relative a gravi eventi ...“Mia madre mi ha chiesto cosa fare, le ho detto di correre a vaccinarsi: è un vaccino che funziona. Effetti collaterali? Ad oggi ragioniamo di numeri che non ci dicono nulla”. L'intervento di Ilaria C ...'Mia madre mi ha chiesto cosa fare, le ho detto di correre a vaccinarsi: è un vaccino che funziona. Effetti collaterali? Ad oggi ragioniamo di numeri che non ci dicono nulla'. Così la virologa Ilaria ...