AstraZeneca: Boris Johnson: "E' il mio turno, presto sarò vaccinato" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato di essere stato convocato per la somministrazione della prima dose di vaccino contro il Covid-19. Intervenendo al question time alla Camera dei Comuni,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il premier britannico,, ha annunciato di essere stato convocato per la somministrazione della prima dose di vaccino contro il Covid-19. Intervenendo al question time alla Camera dei Comuni,...

Advertising

ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - V8V8888 : RT @Geopoliticainfo: ????Boris #Johnson ha rivelato nel Question Time di oggi alla Camera d'aver ricevuto la convocazione per vaccinarsi cont… - Mariang47614228 : RT @ladyonorato: Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - MichelMauriello : RT @Guli__1979: Boris Johnson: 'Io mi vaccinerò con #AstraZeneca'. Quindi dopo non cominciamo con la storia degli effetti collaterali perch… - TosiniPietro : RT @Guli__1979: Boris Johnson: 'Io mi vaccinerò con #AstraZeneca'. Quindi dopo non cominciamo con la storia degli effetti collaterali perch… -