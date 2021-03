Assemblea Capitolina | approvato nuovo regolamento onorificenze

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – L’ha, pochi minuti fa, ilper ledella citta’ di Roma. Il testo, per la prima volta, introduce criteri standard per concedere alcuni riconoscimenti che la Capitale d’Italia assegna ai cittadini valorosi o con meriti specifici: la cittadinanza onoraria, quella benemerita e l’encomio della citta’ di Roma Il testo era stato presentato ieri dalla prima firmataria, la consigliera del M5s, Gemma Guerrini. “Era incredibile- ha spiegato all’aula- che Roma non avesse mai avuto undi questo tipo per definire le modalita’ di conferimento delle. Fino ad oggi tutto era stato affidato allo spontaneismo. Ora avremo criteri certi per concedere questi riconoscimenti”.