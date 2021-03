Assegno unico per i figli. Il via libera entro questo mese. Prima riforma per la famiglia dopo anni. Grazie alle risorse fatte stanziare dal M5S (Di mercoledì 17 marzo 2021) Via libera definitivo del Senato al Ddl sull’Assegno unico per i figli Prima dello stop dei lavori parlamentari previsto per le festività di Pasqua. È questa l’indicazione emersa al termine della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, secondo quanto riferito per primo dal presidente dei senatori del Partito democrativo, Andrea Marcucci. La data verrà però definita dalla prossima riunione della “Capigruppo” già fissata per il prossimo 24 marzo, dopo il voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio europeo del giorno successivo. Se le Commissioni di Palazzo Madama avranno concluso il lavoro sul Recovery plan, ha fatto sapere ancora il dem Marcucci, il Ddl delega sull’Assegno unico potrebbe essere varato nello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Viadefinitivo del Senato al Ddl sull’per idello stop dei lavori parlamentari previsto per le festività di Pasqua. È questa l’indicazione emersa al termine della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, secondo quanto riferito per primo dal presidente dei senatori del Partito democrativo, Andrea Marcucci. La data verrà però definita dalla prossima riunione della “Capigruppo” già fissata per il prossimo 24 marzo,il voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio europeo del giorno successivo. Se le Commissioni di Palazzo Madama avranno concluso il lavoro sul Recovery plan, ha fatto sapere ancora il dem Marcucci, il Ddl delega sull’potrebbe essere varato nello ...

elenabonetti : Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avant… - matteosalvinimi : Nessun taglio ai contributi per le famiglie numerose: grazie a un emendamento della Lega, l’assegno unico è stato s… - graziano_delrio : Secondo dati Istat c’è 1 mil di persone povere in più. L’assegno unico per i figli è la misura che può avere più im… - mimma50 : RT @Cesare14931834: @ritafrediani Se ogni giorno non vi inventate qualcosa contro IV nn vi danno la benedizione ? Avercene ministre come la… - Pinosuma1 : @GioGeneSharp Una...inetta.. Basta vedere il nuovo ASSEGNO UNICO.. sta togliendo a poveri,per dare ad altri poveri e P.iva -