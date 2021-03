Ascolti Tv martedì 16 marzo 2021: Real Madrid Atalanta, Makari, Le Iene, Cartabianca, dati Auditel e share (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ascolti Tv martedì 16 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo Reale. Tra i programmi più attesi il proseguo della miniserie Makari e il match di coppa Real Madrid Atalanta. Ascolti Tv martedì 16 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” in versione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021)Tv16. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempoe. Tra i programmi più attesi il proseguo della miniseriee il match di coppaTv16ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” in versione ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 16 marzo 2021: Real Madrid Atalanta, Makari, Le Iene, Cartabianca, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv martedì 16 marzo: Makari Real Madrid-Atalanta Cartabianca - #Ascolti #martedì #marzo: #Makari - 15_e_c_ : Martedì is the new Giovedì, si aspettano solo gli ascolti #tzvip - robertina19899 : Ascolti tv, boom Makari: l'Isola di Ilary deve ritentare - easybreezydinah : Non Matilde che sposta il suo programma in diretta su instagram al martedì per non far sfigurare #isoladeifamosi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì 'Leonardo' Serie tv Rai: trama, cast personaggi e quando in tv ... altra serie tv di respiro internazionale che ha registrato ottimi ascolti. Leonardo, la serie Rai con Aidan Turner: ecco quando va in onda Il debutto di Leonardo è fissato per martedì 23 marzo 2021 ...

Boom d'ascolti per Makari, parte bene L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi Gli ascolti di lunedì 15 marzo 2021 La prima puntata della fiction Makari, con protagonista Claudio ... I programmi di martedì 16 marzo 2021 Stasera, continua con il secondo appuntamento la serie Makari.

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera ... altra serie tv di respiro internazionale che ha registrato ottimi. Leonardo, la serie Rai con Aidan Turner: ecco quando va in onda Il debutto di Leonardo è fissato per23 marzo 2021 ...Glidi lunedì 15 marzo 2021 La prima puntata della fiction Makari, con protagonista Claudio ... I programmi di16 marzo 2021 Stasera, continua con il secondo appuntamento la serie Makari.