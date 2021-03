Artrite psoriasica: benefici prolungati con ixekizumab (Di mercoledì 17 marzo 2021) Artrite psoriasica: ixekizumab si dimostra efficace a lungo indipendentemente dall’impiego di metotressato secondo un nuovo studio Un’analisi post-hoc degli studi registrativi SPIRIT-P1 e SPIRIT-P2, pubblicata su Arthritis Research & Therapy, ha dimostrato l’efficacia sostenuta di ixekizumab nei pazienti con Artrite psoriasica fino ad un anno, con o senza il trattamento con metotressato, suffragando osservazioni precedenti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021)si dimostra efficace a lungo indipendentemente dall’impiego di metotressato secondo un nuovo studio Un’analisi post-hoc degli studi registrativi SPIRIT-P1 e SPIRIT-P2, pubblicata su Arthritis Research & Therapy, ha dimostrato l’efficacia sostenuta dinei pazienti confino ad un anno, con o senza il trattamento con metotressato, suffragando osservazioni precedenti… L'articolo Corriere Nazionale.

